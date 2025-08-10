Paraíba inicia semana com mais de mil vagas de trabalho; veja onde estão as oportunidades O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) inicia a semana com 1.034 vagas de trabalho distribuídas em 15 municípios do estado... Portal Correio|Do R7 10/08/2025 - 14h37 (Atualizado em 10/08/2025 - 14h37 ) twitter

Sede do Sine-PB na Avenida Duque de Caxias, em João Pessoa (Foto: Google Maps) O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) inicia a semana com 1.034 vagas de trabalho distribuídas em 15 municípios do estado. As oportunidades estão disponíveis a partir desta segunda-feira (11) nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Guarabira, Princesa Isabel, São Bento, Conde, Mamanguape, Sapé, Bayeux, Patos, Monteiro, Cabedelo, Itaporanga e Cajazeiras. A capital concentra o maior número de postos, com 458 vagas, sendo 300 para operador de telemarketing. Outras funções incluem representante comercial, carregador de caminhão, açougueiro, atendente de mesa, carpinteiro, motorista de ônibus urbano, vendedor e analista contábil. Em Campina Grande, há 259 oportunidades, com destaque para operador de processo de produção (200) e auxiliar de linha de produção (10). Santa Rita reúne 90 vagas, entre embalador a mão, auxiliar de produção e vendedor interno. Cabedelo oferece 31 oportunidades, Bayeux tem 24 e Guarabira conta com 28. Já Princesa Isabel soma 43 vagas, São Bento tem 23, Patos disponibiliza 40, Cajazeiras oferece 21, Sapé conta com seis, Monteiro com três e Mamanguape com quatro. Itaporanga e Conde têm, respectivamente, três e uma vaga. Os interessados devem procurar as unidades do Sine-PB munidos de documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo. O Estado conta com 16 postos fixos e cinco unidades de extensão, localizadas em João Pessoa e em outros municípios. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Paraíba inicia semana com mais de mil vagas de trabalho; veja onde estão as oportunidades apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.