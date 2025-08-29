Paraíba receberá acelerador linear de R$ 10,6 milhões para reforçar tratamento contra o câncer O Ministério da Saúde confirmou, nesta sexta-feira (29), que a Paraíba será contemplada com um novo acelerador linear avaliado em R... Portal Correio|Do R7 29/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h58 ) twitter

O Ministério da Saúde confirmou, nesta sexta-feira (29), que a Paraíba será contemplada com um novo acelerador linear avaliado em R$ 10,6 milhões. O equipamento será instalado no Hospital de Ensino, Laboratório e Pesquisa para o Tratamento do Câncer. A iniciativa faz parte da campanha “Agora Tem Especialistas”, que visa a ampliação do atendimento oncológico no Sistema Único de Saúde (SUS). O aparelho, utilizado em sessões de radioterapia, deve entrar em funcionamento já no próximo ano e promete reforçar a rede de tratamento para pacientes com câncer no estado. No total, o governo federal destinou R$ 142,3 milhões à aquisição de 16 equipamentos entre aceleradores lineares e tomógrafos, que serão distribuídos em nove estados. A previsão é de que, até 2026, o programa entregue 121 novos aceleradores em todo o país, ampliando o acesso e beneficiando milhares de brasileiros em tratamento oncológico. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Paraíba receberá acelerador linear de R$ 10,6 milhões para reforçar tratamento contra o câncer apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.