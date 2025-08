Paraíba tem dois trechos impróprios para banho neste fim de semana A Paraíba tem dois trechos de praias impróprios para banho neste primeiro fim de semana do mês de agosto, conforme o relatório de balneabilidade... Portal Correio|Do R7 02/08/2025 - 10h37 (Atualizado em 02/08/2025 - 10h37 ) twitter

(Foto: Reprodução/ Prefeitura Municipal de Cabedelo) A Paraíba tem dois trechos de praias impróprios para banho neste primeiro fim de semana do mês de agosto, conforme o relatório de balneabilidade da Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema). Os trechos estão em João Pessoa e em Pitimbu. A análise foi feita com base em coletas realizadas entre os dias 28 e 30 de julho e o relatório é válido até o próximo dia 8 de agosto, quando um novo boletim será publicado. As amostras foram coletadas nas seguintes praias: João Pessoa, Pitimbu, Mataraca, Baía da Traição, Conde, Lucena, Cabedelo e Rio Tinto. No entanto, apenas João Pessoa e Pitimbu apresentaram pontos com restrições. Confira os trechos impróprios para banho: Praia de Jacarapé (João Pessoa), ao final da Rua Manoel Cândido Soares;

Praia de Pitimbu, em frente a desembocadura do riacho do Engenho Velho.