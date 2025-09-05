Paraibana é presa no Rio de Janeiro suspeita de ocultar o corpo da filha Uma mulher de 25 anos, natural de Mamanguape, foi presa em flagrante nessa quarta-feira (3), suspeita de maus-tratos contra a própria... Portal Correio|Do R7 05/09/2025 - 07h17 (Atualizado em 05/09/2025 - 07h17 ) twitter

Mulher foi presa pelo 3º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro (Imagem: Reprodução) Uma mulher de 25 anos, natural de Mamanguape, foi presa em flagrante nessa quarta-feira (3), suspeita de maus-tratos contra a própria filha deficiente de sete anos de idade. O caso aconteceu no Morro do Urubu, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A suspeita, identificada como Maria Raíssa da Silva, morava há mais de oito anos no estado fluminense e tinha mais dois filhos: um bebê de oito meses e uma criança de cinco anos. Vizinhos relatam que a mulher deixava os três filhos sozinhos em casa e escutavam a menina chorando. Homem é executado a tiros no Jardim Cidade Universitária, em João Pessoa De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu após vizinhos desconfiarem da menina que não aparecia na rua há semanas. Eles forçaram a entrada na casa da família, e encontraram a criança em cima da cama, enrolada em um lençol e em avançado estado de decomposição. Com medo de ser descoberta pela fação que controla a comunidade, a mulher teria se mudado para outra casa e deixava o ventilador ligado para dissipar o cheiro. A principal suspeita, é de que a mulher mantinha o corpo da filha para não perder o auxílio governamental. A população tentou linchar a mulher, e só foram detidos com a chegada da polícia. Raíssa foi indiciada inicialmente por ocultação de cadáver. A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro investiga o caso. Uma das hipóteses é que a menina tenha morrido por inanição, ou seja, por não se alimentar direito. A outra linha de investigação, é de que a menina morreu após sofrer uma pancada na cabeça, por apresentar um ferimento no local. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Paraibana é presa no Rio de Janeiro suspeita de ocultar o corpo da filha apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.