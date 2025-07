Paraibana morre em acidente de carro no interior da Bahia

Portal Correio |Do R7

(TV Correio/Reprodução)

A paraibana Dayana Nataly Bezerra Lima morreu em um acidente na BR-324, no estado da Bahia, ocorrido na tarde dessa terça-feira (29).

O acidente ocorreu no km 354 da rodovia, na altura da cidade de Amélia Rodrigues (BA). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do carro perdeu o controle da direção e o veículo capotou – a suspeita era de que Dayana não estava utilizando cinto de segurança. O motorista do carro sofreu ferimentos leves.

Dayana era natural de Campina Grande e era responsável pelo marketing digital do cantor Pablo. A equipe do músico emitiu uma nota lamentando a morte da paraibana, afirmando que ela era “uma profissional dedicada e apaixonada pelo que fazia” e uma “amiga leal, companheira de estrada e parte fundamental da nossa equipe”.

Também na nota, a equipe do cantor Pablo afirmou que novas informações serão divulgadas oportunamente.

