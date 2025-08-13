Parlamentares alertam para denúncia de exploração infantil e debatem políticas de atenção à saúde mental para policiais Na manhã desta terça-feira (12), a Câmara Municipal de Campina Grande realizou a 65ª Sessão Ordinária, presidida pelo vereador Saulo... Portal Correio|Do R7 13/08/2025 - 17h37 (Atualizado em 13/08/2025 - 17h37 ) twitter

Foto: Josenildo Costa/CMCG Na manhã desta terça-feira (12), a Câmara Municipal de Campina Grande realizou a 65ª Sessão Ordinária, presidida pelo vereador Saulo Germano e secretariada pelo vereador Rafafá. A Presidência da CASA promoveu uma homenagem aos vereadores em alusão ao Dia dos Pais e registrou felicitações também às mulheres que, em muitos casos, assumem o papel da paternidade. Durante a sessão, temas de relevância foram discutidos na tribuna, com destaque para a denúncia nacional sobre exploração infantil na internet e a necessidade de cuidados com a saúde mental dos profissionais da segurança pública.



No pequeno expediente, o vereador Olímpio Oliveira abordou o caso que ganhou repercussão nacional após denúncia do influenciador Felca (Felipe Bressanim Pereira). O parlamentar destacou que o conteúdo exposto envolve a sexualização de crianças e adolescentes, em alguns casos com participação e gestão dos próprios pais. Entre os citados, está o influenciador paraibano Hytalo Santos, apontado como o principal alvo da denúncia, acusado de reunir adolescentes em uma casa e colocá-los em situações de erotização e exposição nas redes sociais, atraindo um grande número de seguidores. Olímpio informou que as investigações contra Hytalo começaram em 2024, após denúncia registrada no Disque 100, e lamentou que, mesmo após apuração, o perfil só tenha sido desativado recentemente, após a nova denúncia. “As cenas são chocantes e deprimentes. Não basta apenas desativar perfis ou bloquear contas nas redes sociais; é preciso bloquear também as contas financeiras. O casamento dele custou 4 milhões de reais e é perceptível um esquema estruturado para ganhar dinheiro fácil com a exploração de adolescentes”, afirmou. O vereador ainda alertou para que o Congresso Nacional não se limite a aprovar diversos projetos sem efetividade no combate a esse tipo de crime.



O vereador Dinho Papa-Léguas também participou do pequeno expediente, destacando a atuação das forças de segurança pública no estado, que nos últimos dias realizaram diversas apreensões de drogas e prisões de criminosos por meio da Rotam, da Tropa de Choque e da Força Tática. Apesar dos avanços, ele chamou atenção para a saúde mental dos profissionais da segurança, lembrando que, quando deputado estadual, propôs a criação de um observatório voltado para essa finalidade. Dinho ressaltou que, no âmbito municipal, a Câmara já aprovou projeto para implantação de um espaço de saúde mental para guardas municipais, que em breve estarão armados e atuando diretamente no combate ao crime organizado. Ele agradeceu aos vereadores que aprovaram a proposta e pediu que o Governo do Estado também adote medidas, diante do alto índice de afastamentos por problemas psicológicos. O parlamentar acrescentou que a Casa já promulgou lei que garante gratuidade a profissionais de segurança pública em eventos esportivos e casas de show, reconhecendo o trabalho desses agentes, inclusive quando estão de folga ou à paisana.



Após conclusão do pequeno expediente, o presidente Saulo Germano, além de conduzir a homenagem alusiva ao Dia dos Pais, parabenizou todos os pais vereadores e reforçou felicitações às mães que desempenham também o papel paterno. Os vereadores agradeceram pela homenagem, ressaltando a forma como o vereador e presidente Saulo Germano vêm conduzindo os trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Campina Grande.