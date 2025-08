Parque Arruda Câmara tem programação para toda a família no feriado de 5 de agosto; confira Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) terá uma programação especial no feriado de 5 de agosto, aniversário da cidade de João Pessoa...

Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) terá uma programação especial no feriado de 5 de agosto, aniversário da cidade de João Pessoa, para divertir a criançada. A entrada no Parque custa apenas R$ 3,00 (taxa ambiental) e crianças com até 7 anos, pessoas com deficiência e idosos acima de 60 anos têm acesso gratuito.

A Bica funcionará excepcionalmente na segunda-feira (4), abrindo as portas normalmente das 8h às 17h (com entrada permitida até as 16h). Na terça-feira (5), o funcionamento segue normalmente, também das 8h às 17h. Já na quarta-feira (6), a Bica estará fechada para manutenção.

O parque oferece diversas atrações que encantam crianças e adultos. Entre elas estão:

Trilhas ecológicas

Áreas verdes e mesa de apoio para piqueniques.

Praças com lanchonetes.

Lago com pedalinhos.

Parquinho infantil.

Zoológico, que abriga espécies de animais silvestres e exóticos, muitos deles resgatados do tráfico ou de situações de risco.

