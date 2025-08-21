Logo R7.com
Pastor evangélico é preso durante operação policial em João Pessoa

Um pastor evangélico foi preso na manhã desta quinta-feira (21), em João Pessoa, durante uma operação que investiga fraudes em planos...

Portal Correio

Portal Correio|Do R7

Central de Polícia da Capital (Foto: Divulgação)

Um pastor evangélico foi preso na manhã desta quinta-feira (21), em João Pessoa, durante uma operação que investiga fraudes em planos de saúde. A ação, que acontece em apoio à Polícia Civil do Piauí, também cumpriu mandados de prisão contra mais quatro suspeitos na Paraíba.

A operação tem abrangência nacional e cumpre 100 mandados judiciais em diversos estados, dos quais 10 são executados na Paraíba: cinco de prisão e cinco de busca e apreensão. Nas residências investigadas, foram encontrados aparelhos tecnológicos utilizados na prática criminosa.

De acordo com a polícia, os investigados acessavam bancos de dados das vítimas, entravam em contato para oferecer descontos e em seguida emitiam boletos falsificados. O dinheiro era direcionado para empresas registradas em nome de “laranjas”, enquanto as vítimas eram prejudicadas por perder o valor e a cobertura do plano.

Na Paraíba, o pastor e mais dois jovens foram presos em João Pessoa, uma mulher foi presa em Campina Grande e outro homem foi preso em Itapororoca. Os alvos estariam participando do esquema há pelo menos três anos.

De acordo com a polícia, todos os investigados, com exceção da mulher, seriam da mesma família. Os aparelhos apreendidos serão encaminhados para a Polícia do Piauí, que comanda as investigações.

