Pastor evangélico é preso durante operação policial em João Pessoa Um pastor evangélico foi preso na manhã desta quinta-feira (21), em João Pessoa, durante uma operação que investiga fraudes em planos... Portal Correio|Do R7 21/08/2025 - 07h37 (Atualizado em 21/08/2025 - 07h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Central de Polícia da Capital (Foto: Divulgação) Um pastor evangélico foi preso na manhã desta quinta-feira (21), em João Pessoa, durante uma operação que investiga fraudes em planos de saúde. A ação, que acontece em apoio à Polícia Civil do Piauí, também cumpriu mandados de prisão contra mais quatro suspeitos na Paraíba. A operação tem abrangência nacional e cumpre 100 mandados judiciais em diversos estados, dos quais 10 são executados na Paraíba: cinco de prisão e cinco de busca e apreensão. Nas residências investigadas, foram encontrados aparelhos tecnológicos utilizados na prática criminosa. Corpo de homem é encontrado no Centro de João Pessoa De acordo com a polícia, os investigados acessavam bancos de dados das vítimas, entravam em contato para oferecer descontos e em seguida emitiam boletos falsificados. O dinheiro era direcionado para empresas registradas em nome de “laranjas”, enquanto as vítimas eram prejudicadas por perder o valor e a cobertura do plano. Na Paraíba, o pastor e mais dois jovens foram presos em João Pessoa, uma mulher foi presa em Campina Grande e outro homem foi preso em Itapororoca. Os alvos estariam participando do esquema há pelo menos três anos. De acordo com a polícia, todos os investigados, com exceção da mulher, seriam da mesma família. Os aparelhos apreendidos serão encaminhados para a Polícia do Piauí, que comanda as investigações. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Pastor evangélico é preso durante operação policial em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.