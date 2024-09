Pelo 4º dia seguido, moradores fecham avenida entre Jaguaribe e Rangel em protesto por morte de jovem Moradores da comunidade Paulo Afonso, no bairro de Jaguaribe, voltaram a bloquear, pelo 4º dia seguido, a ladeira entre o bairro do... Portal Correio|Do R7 04/09/2024 - 18h31 (Atualizado em 04/09/2024 - 18h31 ) ‌



