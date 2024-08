Plano de governo de Kamala é o mesmo de Maduro, diz Trump Donald Trump intensificou os ataques contra Kamala Harris, chamando a adversária de comunista e afirmando que o plano de governo de... Portal Correio|Do R7 16/08/2024 - 09h46 (Atualizado em 16/08/2024 - 09h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-