Poder em Debate entrevista Ari Reis, secretário de Saúde da Paraíba
O secretário de Saúde da Paraíba, Ari Reis, é o convidado do novo episódio do podcast Poder em Debate, comandado pelo jornalista Victor Paiva. Na entrevista, ele fala sobre os desafios e os avanços da saúde pública no estado, além de compartilhar as perspectivas da gestão para os próximos meses.
O episódio já está disponível em vídeo e pode ser assistido abaixo.
