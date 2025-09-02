Polícia Civil prende dupla com meia tonelada de drogas, em João Pessoa A Polícia Civil da Paraíba prendeu, na tarde desta terça-feira (2), um homem que estava foragido da justiça do Rio Grande do Norte...

A Polícia Civil da Paraíba prendeu, na tarde desta terça-feira (2), um homem que estava foragido da justiça do Rio Grande do Norte com aproximadamente meia tonelada de maconha.

No momento da prisão, outro criminoso, que estava passando com uma mochila cheia de “Skunk”, foi abordado e também foi preso em flagrante.

As equipes policiais estimam que a apreensão causou um prejuízo que ultrapassa os R$ 2 milhões ao crime organizado.

Os dois criminosos foram levados para a cidade da polícia e ficarão à disposição da justiça.

