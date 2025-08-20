Polícia desarticula fábrica clandestina de armas, em Cabedelo Um homem foi preso, nesta quarta-feira (20), suspeito de fabricar armas artesanais em Cabedelo, na Grande João Pessoa. A prisão aconteceu...

Um homem foi preso, nesta quarta-feira (20), suspeito de fabricar armas artesanais em Cabedelo, na Grande João Pessoa. A prisão aconteceu no bairro do Poço.

Durante a ação, os policiais localizaram e apreenderam artefatos utilizados na produção de armamentos, diversas munições e duas submetralhadoras automáticas.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cabedelo, onde foi autuado em flagrante.

