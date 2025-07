Portal Correio |Do R7

Polícia desmantela ponto de venda de drogas no bairro São José e prende três suspeitos Uma ação da Polícia Militar, na madrugada desta quarta-feira (30), resultou na prisão de três suspeitos de tráfico de drogas no bairro...

(TV Correio/Reprodução)

Uma ação da Polícia Militar, na madrugada desta quarta-feira (30), resultou na prisão de três suspeitos de tráfico de drogas no bairro São José, em João Pessoa. Eles foram flagrados em um ponto de venda de drogas.

Com os suspeitos, foram apreendidas uma pistola calibre .380, quantidades de maconha e cocaína, um artefato usado para moer a droga e uma quantidade de dinheiro vivo. A pistola apreendida era customizada, o que, segundo os policiais, indica que arma pertencia a alguém com status de liderança no tráfico de drogas da região.

No momento da abordagem, os suspeitos tentaram fugir – a área é conhecida por ter pontos de fuga conhecidos apenas pelos criminosos, porém os policiais conseguiram neutralizar os indivíduos, que se esconderam em uma casa, e os prenderam.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Polícia desmantela ponto de venda de drogas no bairro São José e prende três suspeitos apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.