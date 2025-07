Polícia interdita queijeira clandestina com situação irregular na Paraíba; veja fotos Uma queijeira que funcionava de forma clandestina foi interditada nesta quinta-feira (31) no município de Caiçara, no interior da Paraíba... Portal Correio|Do R7 31/07/2025 - 14h17 (Atualizado em 31/07/2025 - 14h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma queijeira que funcionava de forma clandestina foi interditada nesta quinta-feira (31) no município de Caiçara, no interior da Paraíba. Durante a operação foram encontradas diversas irregularidades sanitárias no local. A fiscalização contou com a presença do presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba (CRMV-PB), José Cecílio. Segundo os órgãos responsáveis, o local não tinha registro nos órgãos competentes, não contava com um responsável técnico e operava em condições insalubres. Entre as irregularidades encontradas estavam o uso de água sem tratamento, ambiente sujo e fora das normas sanitárias, equipamentos enferrujados, moscas dentro do leite que seria processado, além de galinhas e fezes no mesmo espaço onde os queijos eram manipulados e armazenados. Durante a operação, o CRMV-PB emitiu um termo de constatação e um auto de infração. A Sudema aplicou uma multa ambiental e a Agevisa determinou a interdição imediata do local e instaurou um processo sanitário. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Polícia interdita queijeira clandestina com situação irregular na Paraíba; veja fotos apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.