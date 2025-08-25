Polícia prende condenado por assaltar passageira de carro por aplicativo, em João Pessoa Um homem foi preso, na manhã desta segunda-feira (25), condenado por cometer crimes patrimoniais, em João Pessoa. A prisão aconteceu... Portal Correio|Do R7 25/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Divulgação/ PCPB) Um homem foi preso, na manhã desta segunda-feira (25), condenado por cometer crimes patrimoniais, em João Pessoa. A prisão aconteceu no bairro do Geisel, após um intenso trabalho de investigação. De acordo com a Policia Civil, entre os delitos está um assalto a uma passageira no bairro de Cruz das Armas. Em maio de 2021 o suspeito, então motorista de aplicativo, ameaçou a vítima com um canivete, durante uma viagem. A mulher, uma técnica de enfermagem de 47 anos, teve alguns instrumentos de trabalho roubados, um aparelho celular e R$ 1.200,00 em espécie.. Com isso, o condenado deve cumprir uma pena que ultrapassa os 18 anos de peisão por roubo majorado, um crime grave que ocorre quando alguém toma algo de outra pessoa usando violência ou ameaça. O homem segue à disposição da justiça. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp O post Polícia prende condenado por assaltar passageira de carro por aplicativo, em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.