Polícia prende ‘Poney’ condenado por tráfico de drogas, no agreste paraibano

A Polícia Civil da Paraíba prendeu, na tarde desta quarta-feira (13), um homem de 33 anos, condenado pelo crime de tráfico de drogas e que se encontrava foragido da Justiça.

De acordo com as investigações, o indivíduo, conhecido pelo apelido de “Poney”, foi sentenciado por envolvimento no comércio ilícito de entorpecentes na região e não havia se apresentado para o cumprimento da pena. Após diligências investigativas, os policiais civis localizaram o condenado na cidade de Riachão de Bacamarte, onde foi realizada a captura.

Após os procedimentos legais, o preso será encaminhado ao sistema prisional para dar início ao cumprimento da pena imposta pela Justiça.

