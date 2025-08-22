Policiais evitam homicídio e prendem três suspeitos, no Sertão Três homens foram presos, no início da tarde desta sexta-feira (22), suspeitos de uma tentativa de homicídio registrada pela manhã... Portal Correio|Do R7 22/08/2025 - 18h18 (Atualizado em 22/08/2025 - 18h18 ) twitter

Três homens foram presos, no início da tarde desta sexta-feira (22), suspeitos de uma tentativa de homicídio registrada pela manhã na comunidade das Placas, bairro Salgadinho, em Patos. Eles foram localizados em um sítio nas proximidades do Aeroporto Brigadeiro Firmino Ayres. De acordo com os policiais, o crime ocorreu pela manhã, quando um homem, de 25 anos, foi atingido por um disparo de arma de fogo próximo ao ombro. Mesmo ferido, ele conseguiu correr e buscar refúgio. A consumação do crime só não ocorreu porque três policiais do ROTAM, que estavam de folga, ouviram os tiros e intervieram. Eles chegaram a identificar o carro utilizado fugindo e repassaram as informações às equipes de serviço. Com o apoio do Centro Integrado de Comando e Controle de Patos, as equipes conseguiram identificar o carro utilizado no crime, localizando e prendendo os suspeitos com as três pistolas, de uso restrito, utilizado no crime. Segundo a polícia, a vítima possui antecedentes criminais e está em liberdade condicional. Os três presos e as armas apreendidas foram encaminhadas à Delegacia de Homicídios de Patos, para os devidos procedimentos legais. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp O post Policiais evitam homicídio e prendem três suspeitos, no Sertão apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.