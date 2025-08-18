Policiais militares são alvos de operação do MPPB que investiga chacina no Conde Seis policias militares são alvos de uma operação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) deflagrada na manhã desta segunda-feira (...

Sede da Procuradoria-geral de Justiça Ministério Público da Paraíba MPPB (Foto: Divulgação/MPPB)

Seis policias militares são alvos de uma operação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) deflagrada na manhã desta segunda-feira (18), em João Pessoa. A ação investiga uma chacina em fevereiro deste ano, onde cinco jovens morreram em Conde.

No total, a operação cumpre 12 mandados judiciais, sendo seis de prisão temporária e seis de busca e apreensão. Em entrevista à TV Correio, a defesa afirmou que recebeu com surpresa a notícia dos mandados, e ainda disse não há motivos para a prisão depois de tanto tempo do ocorrido.

Até o momento, cinco alvos foram presos e devem passar por audiência de custódia. O sexto policial não foi preso porque está em uma viagem internacional.

O caso

Cinco jovens morreram no dia 15 de fevereiro deste ano, após um confronto com a Polícia Militar, na Ponte dos Arcos, que divide Conde (na região de Mituaçu) e João Pessoa. De acordo com informações da PM, o tiroteio começou após os policiais serem recebidos a tiros pelos ocupantes de um carro preto.

As vítimas tinham 26, 25, 16 e 17 anos. Ainda segundo a polícia, os jovens estaria se preparando para atacar o suposto autor do feminicídio em Conde.

Segundo a Polícia Militar, o grupo teria ligação com uma facção criminosa. Todos os ocupantes do veículo foram socorridos e levados ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa pela própria PM, mas já chegaram sem vida à unidade de saúde.

