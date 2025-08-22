Policial civil é baleado em tentativa de assalto, em João Pessoa Um policial civil foi baleado na manhã desta sexta-feira (22), durante uma tentativa de assalto no bairro Funcionários II, em João...

Central de Polícia da Capital (Foto: Divulgação)

Um policial civil foi baleado na manhã desta sexta-feira (22), durante uma tentativa de assalto no bairro Funcionários II, em João Pessoa.

De acordo com a polícia, ele estava saindo para o trabalho, quando foi abordado por um suspeito que anunciou o assalto. Durante a ação, o policial foi baleado na perna.

Após ser atingido, ele foi de moto até a Central da Polícia Civil, onde pediu ajuda aos colegas de trabalho. O homem foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde passou por procedimentos médicos e está fora de perigo.

