Policial civil é baleado em tentativa de assalto, em João Pessoa
Um policial civil foi baleado na manhã desta sexta-feira (22), durante uma tentativa de assalto no bairro Funcionários II, em João Pessoa. De acordo com a polícia, ele estava saindo para o trabalho, quando foi abordado por um suspeito que anunciou o assalto. Durante a ação, o policial foi baleado na perna. Após ser atingido, ele foi de moto até a Central da Polícia Civil, onde pediu ajuda aos colegas de trabalho. O homem foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde passou por procedimentos médicos e está fora de perigo. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp O post Policial civil é baleado em tentativa de assalto, em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
