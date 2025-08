Popularidade em alta: gestão de Caio Camaraense é aprovada por 83% em Cuité Levantamento realizado pelo Instituto Alfa Inteligência revela que 83% da população de Cuité aprova a gestão do prefeito Caio Camaraense... Portal Correio|Do R7 06/08/2025 - 17h37 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h37 ) twitter

Levantamento realizado pelo Instituto Alfa Inteligência revela que 83% da população de Cuité aprova a gestão do prefeito Caio Camaraense. A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 26 de julho de 2025, com 300 entrevistados de diferentes faixas etárias, classes sociais e níveis de escolaridade. Segundo os dados, apenas 7% dos entrevistados desaprovam a atual administração municipal, enquanto 10% não souberam ou não quiseram opinar. Quando questionados sobre o rumo da gestão, 94% afirmaram que a cidade está no caminho certo. Outros 2% consideram que não, e 4% preferiram não responder. Caio Camaraense assumiu a Prefeitura de Cuité em janeiro de 2025, após vencer a eleição com 69,33% dos votos válidos — a maior votação da história do município. Desde o início do mandato, o prefeito adotou um modelo de gestão baseado em metas e resultados, com avaliações periódicas de desempenho por área. Nos primeiros sete meses de governo, a gestão entregou escolas, concluiu reformas, pavimentou ruas, assinou ordens de serviço e recuperou cerca de 300 quilômetros de estradas na zona rural. A atuação também tem se destacado nos setores de educação, cultura, turismo e infraestrutura. São João – A pesquisa também avaliou a percepção da população sobre o São João de Cuité em 2025. Para 96% dos entrevistados, a festa foi considerada “ótima” ou “boa”; 3% avaliaram como “regular” e apenas 1% classificou como “péssima”. Para o prefeito, os números refletem o trabalho realizado e o comprometimento da gestão com os compromissos assumidos. “Tenho muito orgulho de poder cumprir cada promessa feita à população de Cuité. Assumi esse desafio com o propósito de servir da melhor maneira o nosso povo”, afirmou Caio Camaraense. Ele também destacou os esforços em promover o desenvolvimento econômico da cidade. “Nosso foco é fazer de Cuité um exemplo para a Paraíba e para o Brasil, com qualidade de vida e oportunidades. Estamos investindo em cultura e turismo, realizando grandes eventos, mas sem perder de vista os serviços essenciais, como saúde e educação, que refletem o cuidado com quem mais precisa”, completou. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Popularidade em alta: gestão de Caio Camaraense é aprovada por 83% em Cuité apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.