Preço da carne em João Pessoa registra diferença de até R$ 50; veja onde comprar mais barato Uma pesquisa feita pelo Procon-JP registrou uma diferença de R$ 50,09 no preço do filé bovino, com valores oscilando R$ 49,90 em um... Portal Correio|Do R7 20/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h58 )

(Foto: Imagem de Free-Photos por Pixabay) Uma pesquisa feita pelo Procon-JP registrou uma diferença de R$ 50,09 no preço do filé bovino, com valores oscilando R$ 49,90 em um açougue no Mercado de Mangabeira e R$ 99,99 em um supermercado no bairro do Aeroclube na capital. O levantamento foi feito pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor nessa terça-feira (20) em 26 locais, coletando preços de 97 tipos de carnes, a exemplo da bovina (em cortes e moída, além de fígado), frango, miúdos de frango, bacon, linguiça, além de ovos (brancos e vermelhos). Outro produto foi o quilo da bisteca suína, com uma variação de 150,09% com preços de R$ 15,99 em um supermercado no Bairro dos Estados e R$ 39,99 em outro supermercado no bairro do Geisel, o que representa uma diferença de R$ 24,00. Picanha nacional: custando de R$ 45,00 em um açougue no Mercado do Bairro dos Estados até R$ 89,90 em supermercados no Geisel e Bancários.

custando de R$ 45,00 em um açougue no Mercado do Bairro dos Estados até R$ 89,90 em supermercados no Geisel e Bancários. Contrafilé bovino: com preços entre R$ 38,00 em açougues nos mercados do bairro dos Estados e Central, e R$ 81,90 em um supermercado no Geisel.

com preços entre R$ 38,00 em açougues nos mercados do bairro dos Estados e Central, e R$ 81,90 em um supermercado no Geisel. Fraldinha: com valores de R$ 30,00 em um açougue no Mercado do Bairro dos Estados até R$ 73,90 em um supermercado no Geisel.

com valores de R$ 30,00 em um açougue no Mercado do Bairro dos Estados até R$ 73,90 em um supermercado no Geisel. Carne moída: de R$ 19,99 em Manaíra e R$ 43,79 nos Bancários.