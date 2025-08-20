Preço da carne em João Pessoa registra diferença de até R$ 50; veja onde comprar mais barato
Uma pesquisa feita pelo Procon-JP registrou uma diferença de R$ 50,09 no preço do filé bovino, com valores oscilando R$ 49,90 em um açougue no Mercado de Mangabeira e R$ 99,99 em um supermercado no bairro do Aeroclube na capital. O levantamento foi feito pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor nessa terça-feira (20) em 26 locais, coletando preços de 97 tipos de carnes, a exemplo da bovina (em cortes e moída, além de fígado), frango, miúdos de frango, bacon, linguiça, além de ovos (brancos e vermelhos). Outro produto foi o quilo da bisteca suína, com uma variação de 150,09% com preços de R$ 15,99 em um supermercado no Bairro dos Estados e R$ 39,99 em outro supermercado no bairro do Geisel, o que representa uma diferença de R$ 24,00. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Preço da carne em João Pessoa registra diferença de até R$ 50; veja onde comprar mais barato apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
