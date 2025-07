Preço da gasolina tem queda em 98 postos de João Pessoa Uma pesquisa feita pelo Procon-JP registro que o preço da gasolina reduziu em 98 postos da capital em relação ao levantamento da semana... Portal Correio|Do R7 31/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h38 ) twitter

Uma pesquisa feita pelo Procon-JP registro que o preço da gasolina reduziu em 98 postos da capital em relação ao levantamento da semana passada. O valor esta variando entre R$ 5.89 em Água Fria e R$ 6,07 nos bairros de Paratibe e Manaíra. Para pagamento no cartão, o produto oscila entre R$ 5,99 e R$ 6,19. Outro combustível que também caiu foi o álcool desde a semana passada. Um posto aumentou e 17 mantiveram o mesmo preço, com o produto oscilando entre R$ 4,39 no Centro e R$ 4,69 no Alto Mateus. Já a gasolina aditivada reduziu o preço nas duas pontas em relação ao último dia 23, caindo de R$ 5,99 para R$ 5,97 em Água Fria, Beira-Rio e Bancários, com o maior saindo de R$ 6,39 para R$ 6,32 em Tambaú. S10 O diesel S10 também reduziu o preço, com o menor saindo de R$ 5,49 para R$ 5,48 em Oitizeiro e o maior caindo de R$ 6,59 para R$ 6,39 em Manaíra. A diferença é de R$ 0,91, com uma variação em 16,61%. Diesel comum O diesel comum mostrou uma leve queda no menor preço, que saiu de R$ 5,48 para R$ 5,47 em Oitizeiro, com o maior se mantendo em R$ 5,77 no bairro de Água Fria para pagamento à vista. GNV O Gás Natural Veicular (GNV), manteve o mesmo preço há 12 semanas, R$ 4,990, para pagamento à vista ou no cartão. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Preço da gasolina tem queda em 98 postos de João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.