Preço da gasolina volta a cair em João Pessoa; veja os valores
Portal Correio|Do R7
09/08/2025 - 10h57 (Atualizado em 09/08/2025 - 10h57 )

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O preço da gasolina voltou a cair nos postos de João Pessoa, de acordo com uma pesquisa do Procon municipal feita nesta sexta-feira (8). No pagamento à vista, o combustível saiu de R$ 5,89 para R$ 5,85, uma redução de quatro centavos. No entanto, o levantamento apontou que o maior preço da gasolina teve um aumento de 12 centavos, passando de R$ 6,07 para R$ 6,19. CLIQUE AQUI e confira todos os valores Em comparação à pesquisa da semana passada, a gasolina comum reduziu em 49 postos, se manteve em 65 e aumentou de preço em um posto. Para pagamento no cartão, o produto oscila entre R$ 5,88 e R$ 6,19. Outros combustíveis Álcool Já o álcool mantém o mesmo menor preço da semana passada para pagamento à vista: R$ 4,39, com o maior subindo de R$ 4,69 para R$ 4,99, diferença de R$ 0,60. S10 O diesel S10 também mostra leve alta no menor preço se comprado à pesquisa anterior, saindo de R$ 5,48 para R$ 5,49 (24 postos) com o maior registrando um aumento mais significativo, subiu de R$ 6,39 para R$ 6,59, cravando diferença de R$ 1,10. Diesel comum O diesel comum foi outro combustível que trouxe leve queda nas duas pontas em relação à semana passada, com o menor saindo de R$ 5,47 para R$ 5,45 e o maior caindo de R$ 5,77 para R$ 5,69 para pagamento à vista. GNV Após 12 semanas apresentando um único preço, o Gás Natural Veicular (GNV) reduziu o menor, que saiu de R$ 4,99 para R$ 4,49, com o maior se mantendo em R$ 4,99 para pagamento à vista. O post Preço da gasolina volta a cair em João Pessoa; veja os valores apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.