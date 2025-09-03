Preço do litro da gasolina tem queda em João Pessoa; veja onde abastecer mais barato Uma pesquisa feita pelo Procon-JP nessa terça-feira (02) registrou o preço do litro da gasolina comum sendo comercializado abaixo dos... Portal Correio|Do R7 03/09/2025 - 14h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 14h58 ) twitter

Uma pesquisa feita pelo Procon-JP nessa terça-feira (02) registrou o preço do litro da gasolina comum sendo comercializado abaixo dos R$ 6,00 na capital. O produto está oscilando entre R$ 5,87 em um posto no Centro da cidade e no Jardim Cidade Universitária e R$ 5,99 em outros 21 postos com média de R$ 5,97.



O menor preço subiu cerca de R$ 0,02 e, o maior, caiu R$ 0,06, com a pesquisa registrando, ainda, que 90 postos mantiveram o mesmo preço da semana passada e 11 reduziram.



A gasolina aditivada também manteve o preço nas duas pontas em relação à semana passada e oscila entre R$ 5,97 nos bairros da Torre e Centro e R$ 6,32 em Oitizeiro. Álcool – Outro combustível que registra queda nas duas pontas é o álcool quando comparado ao último dia 25 de agosto, saindo de R$ 4,39 para R$ 4,37 no Centro e o maior caindo de R$ 4,99 para R$ 4,79 em Tambaú, diferença de R$ 0,42. Onze postos reduziram o preço do etanol e 96 mantiveram o mesmo preço. Para pagamento no cartão, o produto oscila entre R$ 4,78 e R$ 4,99.



S10 – Mais um tipo de combustível que manteve o mesmo menor preço da semana passada foi o diesel S10: R$ 5,47 em Paratibe, com o maior caindo de R$ 6,66 para R$ 6,59 em Tambaú, diferença de R$ 1,12. O produto mostra redução de preço em 11 postos, mas 95 mantiveram o mesmo valor da pesquisa anterior.



Diesel comum – O diesel comum também registra o mesmo menor preço do último dia 25 de agosto, R$ 5,45 em postos em Tambiá, com o maior mostrando queda, saindo de R$ 5,99 para R$ 5,77 no bairro de Água Fria para pagamento à vista. A diferença está em R$ 0,32.



GNV – A pesquisa do Procon-JP mostra que, pela segunda semana seguida, o Gás Natural Veicular (GNV) está com um único preço: R$ 4,86 (13 postos) para pagamento à vista ou no cartão.