Prédio no Centro de João Pessoa é interditado após desabamento de marquise

A Defesa Civil de João Pessoa interditou, nesta segunda-feira (28), um prédio na esquina das ruas Desembargador José Peregrino e Rodrigues de Aquino, no Centro da cidade. A interdição ocorreu após o desabamento de parte da marquise do imóvel. O local estava desocupado no momento do incidente, e ninguém se feriu. Toda a estrutura do prédio foi comprometida, o que representa risco para pedestres e pessoas que circulam nas proximidades. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de acumulado de chuva com "perigo potencial" para João Pessoa. A previsão indica chuva entre 20 a 30 mm por hora, ou até 50 mm por dia, com baixo risco de alagamentos e deslizamentos. O aviso é válido até as 10h desta terça-feira (29). Diante do alerta, a Defesa Civil segue em estado de atenção, reforçando o monitoramento em áreas de risco, como barreiras e comunidades próximas a rios, para garantir a segurança da população.