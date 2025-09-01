Prefeita Ana Paula recebe governador em exercício e inaugura Pólo Regional de Ração subsidiada em Monteiro
A prefeita Ana Paula e o vice-prefeito Cajó Menezes receberam o governador em exercício, Lucas Ribeiro, no último sábado pela manhã e inauguraram o Pólo Regional de Ração Subsidiada em Monteiro.
O evento contou com a participação de toda a equipe de governo, autoridades de autarquias do Governo do Estado, presidentes de associações e produtores rurais, imprensa local, além de vereadores e a prefeita de São Sebastião do Umbuzeiro, Adalcy Freitas.
O pólo regional tem por objetivo atender oito municípios da região oferecendo ração subsidiada aos agricultores e criadores regionais com o objetivo de garantir apoio direto à manutenção dos rebanhos durante os períodos de estiagem e outras dificuldades climáticas.
A ação fortalece a agricultura familiar e a pecuária dos municípios, beneficiando diretamente os produtores da região.
“Este é um marco para a agricultura e pecuária rural. Agradecemos ao governador em exercício Lucas, e a todos os envolvidos nesta grande conquista para Monteiro e região”, afirmou, prefeita Ana Paula.
