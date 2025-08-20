Prefeita Léa Toscano e procurador Francisco Sagres vistoriam obras do Abatedouro Municipal de Guarabira A prefeita Léa Toscano recebeu, nesta terça-feira (19), o procurador do Ministério Público, Francisco Sagres, para uma visita de vistoria... Portal Correio|Do R7 20/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A prefeita Léa Toscano recebeu, nesta terça-feira (19), o procurador do Ministério Público, Francisco Sagres, para uma visita de vistoria às obras do Abatedouro Municipal de Guarabira. A gestora garantiu que a reabertura é uma prioridade da atual gestão.



Durante a visita, o procurador se comprometeu a voltar ao município em até duas semanas para realizar uma nova vistoria e então se reunir com a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) para agilizar a liberação do espaço. Ele ressaltou ainda que a reativação do abatedouro é uma questão de saúde pública, essencial para garantir qualidade e segurança alimentar à população.



A prefeita Léa reforçou o compromisso da gestão para concluir a obra o mais breve possível. “Estamos trabalhando com empenho para garantir que o abatedouro volte a funcionar com total condição de uso, com saúde, segurança e tranquilidade assegurados para a população”, ressaltou.



Também participaram da vistoria o vice-prefeito Raimundo Macedo, os vereadores Júnior Ferreira e Isaura Barbosa, além de secretários municipais.



Mais obras – Ao longo dos últimos anos, a Prefeitura de Guarabira tem realizado uma série de obras de revitalização da cidade, com um investimento histórico de R$ 28,3 milhões em ações que abrangem áreas como infraestrutura, mobilidade, saúde, educação e esporte.



Entre as obras programadas, estão a ampliação e reforma do Estádio Silvio Porto no valor de R$ 1,7 milhão; a construção do Centro do Autista com investimentos de quase R$ 3 milhões; a construção do Anfiteatro e apoio no Memorial Frei Damião no valor de R$ 4 milhões; a construção de duas novas creches em Areia Branca e no bairro do Rosário; além da reforma dos ginásios de Cachoeira dos Guedes e do Osmar de Aquino. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Prefeita Léa Toscano e procurador Francisco Sagres vistoriam obras do Abatedouro Municipal de Guarabira apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.