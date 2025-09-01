“Prefeitas do Futuro” acontece nesta terça com encontro do Movimento Mulheres Municipalistas A Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup), a TrêsBê Delas e a ILHAtech realizam, nesta terça-feira, dia 2 de setembro... Portal Correio|Do R7 01/09/2025 - 15h37 (Atualizado em 01/09/2025 - 15h37 ) twitter

A Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup), a TrêsBê Delas e a ILHAtech realizam, nesta terça-feira, dia 2 de setembro, das 8h às 18h, no Hotel Manaíra, em João Pessoa, o evento Prefeitas do Futuro – uma iniciativa dedicada a fortalecer a presença e o protagonismo das mulheres na gestão pública, capacitando-as como líderes na transformação digital, sustentável e inovadora de seus municípios. O encontro será marcado pela realização de uma reunião extraordinária do Movimento Mulheres Municipalistas (MMM), que acontece a partir das 8h.



O encontro reunirá prefeitas, vice-prefeitas, secretárias, assessoras, convidadas, além de prefeitos e gestores aliados, para debater os desafios e oportunidades da gestão pública no século XXI, com foco em transformação digital, inovação, empreendedorismo feminino, sustentabilidade e economia de impacto.



O Prefeitas do Futuro será uma oportunidade única para: aprender com especialistas do governo e do setor privado, que irão compartilhar conhecimentos e experiências práticas; descobrir ferramentas digitais capazes de modernizar a administração municipal, apresentadas e discutidas ao longo do evento; conectar-se com outras prefeitas e gestoras, fortalecendo redes de cooperação e parcerias estratégicas; e conhecer oportunidades de financiamento e inovação que podem impulsionar projetos transformadores nas cidades.



Segundo o presidente da Famup, George Coelho, é importante a presença das prefeitas e gestoras públicas para promover mudanças reais e sustentáveis nos municípios. “O Prefeitas do Futuro é um espaço para troca de experiências, aprendizado e fortalecimento dessas lideranças. É um investimento na qualidade da gestão e, consequentemente, na vida da população e por isso é essencial a participação das gestoras nesse evento”, destacou.



George Coelho reforçou ainda que o evento busca não apenas qualificar, mas também inspirar as lideranças femininas a assumirem o protagonismo das mudanças necessárias para o desenvolvimento local, conectando inovação tecnológica com práticas de gestão eficazes.



Programação



8h00 – 9h00 | Reunião extraordinária MMM – Movimento Mulheres Municipalistas



Manhã (9h – 12h)

• 9h00 – 9h30 | Abertura Oficial

• 9h30 – 10h10 | Palestra – Diversidade & Desenvolvimento

• 10h10 – 10h15 | Momento Patrocinador

• 10h15 – 10h55 | Painel – Quando o crédito salva vidas!

• 10h55 – 11h00 | Momento Patrocinador

• 11h00 – 11h30 | Palestra – “Como atrair e engajar mais os alunos com gamificação: experiências na gestão pública” – com Carolyne do Monte | Class Game

• 11h30 – 11h35 | Momento Patrocinador

• 11h35 – 12h00 | Palestra – “Liderança feminina no setor público: o impacto das mulheres no setor público” – com Thayane Belchior | TrêsBê Delas



12h00 – 13h00 | Almoço no Hotel



Tarde (13h – 18h)

• 13h00 – 13h45 | Painel – Tecnologias e Gestão | MEMP

• 13h45 – 13h50 | Momento Patrocinador

• 13h50 – 14h15 | Palestra – Case Caporanga – Chico Nunes | ILHAtech

• 14h15 – 14h55 | Painel Impacto – Agenda 2030 pelas mãos de quem faz!

• 14h55 – 15h00 | Momento Patrocinador

• 15h00 – 15h30 | Palestra – “Legislação e liderança feminina: fortalecendo indicadores municipais por meio da valorização da mulher” – Larissa Teixeira | Marcos Inácio – Advogados Associados

• 15h30 – 15h35 | Momento Patrocinador

• 15h35 – 16h20 | Painel – Tecnologias da Educação

• 16h20 – 16h40 | Palestra – Educação que vai além

• 16h40 – 16h45 | Momento Patrocinador

• 16h45 – 17h15 | Painel – Prefeitas do Futuro | FAMUP

• 17h15 – 17h45 | Lançamento – Prefeitas do Futuro – 3ª Edição

• 17h15 – 17h45 | Lançamento – Prefeitas do Futuro – 3ª Edição

• 17h45 – 18h00 | Coffee Break de Encerramento