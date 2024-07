Prefeito em exercício realiza inspeção às obras do Residencial Quilombola e do Orla Sul O primeiro residencial quilombola do Brasil está em vias de ser entregue pela Prefeitura de João Pessoa para beneficiar 80 famílias... Portal Correio|Do R7 24/07/2024 - 12h04 (Atualizado em 24/07/2024 - 12h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-