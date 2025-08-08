Prefeitura de cidade da Paraíba cria comissão para novo concurso; último certame foi realizado em 2015 A Prefeitura de Teixeira, no Sertão da Paraíba, publicou, no Diário Oficial do Município, a Portaria nº 238/2025, que institui a Comissão... Portal Correio|Do R7 08/08/2025 - 11h17 (Atualizado em 08/08/2025 - 11h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Concurso (Foto: Agência Brasil) A Prefeitura de Teixeira, no Sertão da Paraíba, publicou, no Diário Oficial do Município, a Portaria nº 238/2025, que institui a Comissão Especial responsável pela realização de um novo concurso público. O grupo ficará encarregado de levantar as necessidades de pessoal e supervisionar todas as etapas do certame, desde o planejamento até a homologação dos resultados. De acordo com o documento, a comissão será presidida por Marileide Guedes Justino, secretária de Educação. Também fazem parte Francisco Severino Rodolfo (servidor), Ivanilda Sousa Alves (servidora) e Clair Leitão Martins Beltrão Bezerra de Melo (contabilista do município). Último concurso de Teixeira foi em 2015 O último concurso realizado pela Prefeitura de Teixeira aconteceu em 2015, sob organização da banca Conpass. Na época, foram ofertadas 136 vagas distribuídas entre diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Entre as oportunidades, havia vagas para Agente Administrativo (8), Professor de Educação Básica I (12), Auxiliar de Serviços Gerais (14), Motorista (10), Gari (8), além de cargos na área da saúde, como Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Médico (em várias especialidades), Odontólogo, Farmacêutico, Fisioterapeuta, entre outros. Também foram disponibilizadas funções como Engenheiro Civil, Veterinário, Pedagogo, Professor de Biologia, Professor de Matemática, Psicólogo e Supervisor Educacional. O novo concurso ainda não tem data definida, mas, com a criação da comissão, a expectativa é de que o edital seja publicado nos próximos meses, atendendo às necessidades atuais do quadro efetivo do município. O post Prefeitura de cidade da Paraíba cria comissão para novo concurso; último certame foi realizado em 2015 apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.