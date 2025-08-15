Prefeitura de Guarabira abre Agosto Lilás com Banco Vermelho e iluminação de praças A Prefeitura de Guarabira abriu oficialmente, nesta quarta-feira (13), a programação do Agosto Lilás no município, trazendo como novidade... Portal Correio|Do R7 15/08/2025 - 13h57 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h57 ) twitter

A Prefeitura de Guarabira abriu oficialmente, nesta quarta-feira (13), a programação do Agosto Lilás no município, trazendo como novidade este ano a instalação do Banco Vermelho — símbolo internacional de combate à violência doméstica e ao feminicídio. A iniciativa busca reforçar a importância da conscientização, da prevenção e da denúncia, levando a mensagem para os espaços públicos. A cerimônia de abertura, conduzida pela prefeita Léa Toscano e pela secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Euzelma Belarmino, contou com a presença da deputada estadual Camila Toscano, vereadores, auxiliares da administração municipal e moradores da cidade. A prefeita Léa Toscano destacou a relevância do movimento e a representatividade do Banco Vermelho em Guarabira. “O Agosto Lilás é um momento de reflexão, de união e de alerta. A instalação do Banco Vermelho na nossa cidade é um marco simbólico e visual que chama a atenção de todos para a gravidade da violência contra a mulher. Queremos que, ao verem esse banco, as pessoas lembrem que essa luta é de toda a sociedade e que denunciar é um ato de proteção e de amor à vida”, afirmou. A secretária Euzelma Belarmino ressaltou que a programação do Agosto Lilás será marcada por ações educativas e de mobilização. “Durante todo o mês, estaremos nas ruas, escolas e espaços públicos, levando informação e conscientização. Teremos palestras, debates, panfletagem, atividades culturais e a iluminação lilás dos prédios e praças públicas. Nosso compromisso é fortalecer as políticas de proteção e defesa das mulheres guarabirenses, garantindo que elas saibam onde buscar apoio e que não estão sozinhas nessa luta.” Além de prédios públicos, as praças da Juventude, do Encontro e da Bandeira receberam iluminação lilás, simbolizando o apoio da cidade à campanha e levando a mensagem para pontos de grande circulação. Na primeira semana de agosto, a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana já promoveu panfletagem, a palestra “O combate à violência contra a mulher é feito por todos nós”, apresentação cultural e exibição de curta-metragem. Uma das ações teve como público-alvo homens das Secretarias de Infraestrutura (Seinfra) e de Meio Ambiente (Sumasa), com foco na conscientização masculina sobre o tema. Banco Vermelho – A instalação do Banco Vermelho em Guarabira segue a Lei nº 14.942/2024, que incentiva a colocação de assentos com mensagens de reflexão e informações sobre canais de denúncia. O objetivo é que esses bancos sirvam como ferramentas permanentes de sensibilização e educação em locais de grande circulação. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Prefeitura de Guarabira abre Agosto Lilás com Banco Vermelho e iluminação de praças apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.