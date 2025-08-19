Prefeitura de Guarabira inicia contato com empresa organizadora para realização de concurso público A Prefeitura de Guarabira iniciou, nesta segunda-feira (18), os primeiros contatos com a Comissão Permanente de Concursos (CPCON/UEPB... Portal Correio|Do R7 19/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Guarabira iniciou, nesta segunda-feira (18), os primeiros contatos com a Comissão Permanente de Concursos (CPCON/UEPB) para organização e elaboração de concurso público no município. A gestão já iniciou estudos de viabilidade e levantamento do número de vagas necessárias para complementação de cargos em diversas áreas da administração.



O encontro contou com a presença do secretário de Administração, Cláudio Melo, do secretário de Finanças, Denilson Freitas, e do chefe de gabinete, Douglas Nóbrega. Foram discutidos pontos iniciais, como a previsão de datas, os cargos a serem ofertados e as áreas que deverão ser contempladas no certame, incluindo setores da administração, saúde e educação.



Segundo a prefeita Léa Toscano, o objetivo é garantir que o processo seja conduzido com seriedade e transparência, assegurando a reposição de vagas abertas por aposentadorias, falecimentos e pela criação de novos serviços no município, como o Centro de Apoio ao Autista e novas creches. Ela destacou a lisura da CPCON/UEPB, que realizou concursos na cidade nos anos de 2013, 2015 e 2019, durante a gestão do prefeito Zenóbio Toscano.



O próximo passo será o levantamento detalhado das vagas disponíveis e a análise da legislação vigente que regulamenta os cargos públicos em Guarabira. “Estamos dando os primeiros passos, dialogando com a CPCON e avaliando as necessidades do município. O concurso foi um compromisso e será construído com responsabilidade, dentro das condições legais e financeiras da gestão, para que possamos atender a população com mais qualidade nos serviços públicos”, destacou Léa Toscano. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Prefeitura de Guarabira inicia contato com empresa organizadora para realização de concurso público apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.