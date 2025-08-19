Prefeitura de Guarabira inicia tratativas para abertura de concurso público em diversas áreas A Prefeitura de Guarabira iniciou, nessa segunda-feira (18), os primeiros contatos com a Comissão Permanente de Concursos (CPCON/UEPB...

Prefeitura de Guarabira (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Guarabira iniciou, nessa segunda-feira (18), os primeiros contatos com a Comissão Permanente de Concursos (CPCON/UEPB) para a realização de um concurso público no município. O encontro deu início das discussões sobre a organização e elaboração do certame.

De acordo com a gestão, está sendo feito o levantamento do número de vagas necessárias e a definição das áreas a serem contempladas, com prioridade para setores estratégicos como Administração, Saúde e Educação.

A reunião contou com a presença da prefeita Léa Toscano, do secretário de Administração, Cláudio Melo, do secretário de Finanças, Denilson Freitas, e do chefe de Gabinete, Douglas Nobrega. Entre os pontos debatidos, estiveram a previsão de datas e a definição dos cargos que deverão ser ofertados no concurso.

