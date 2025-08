Prefeitura de Guarabira investe R$ 28,3 milhões em obras de mobilidade, saúde, educação e esporte

A Prefeitura Municipal de Guarabira está promovendo uma verdadeira revolução urbana e social, com um investimento histórico de R$ 28,3 milhões em obras que abrangem áreas fundamentais como infraestrutura, mobilidade, saúde, educação e esporte. Esse conjunto de ações, realizadas com recursos próprios, emendas e contrapartidas, representa um marco importante da gestão da prefeita Léa Toscano na busca por uma cidade mais moderna, acolhedora e preparada para o futuro.

Nos primeiros sete meses de gestão, a prefeita Léa Toscano tem demonstrado compromisso com a melhoria da qualidade de vida da população guarabirense. O município vem se transformando com intervenções pontuais que já começam a impactar positivamente a vida de milhares de pessoas. “Nosso compromisso é com cada cidadão de Guarabira. Estamos trabalhando para construir uma cidade mais justa, desenvolvida e humana, sem esquecer o olhar social e o cuidado com quem mais precisa”, afirmou a prefeita.

Entre as obras já licitadas e em execução, destacam-se a readequação do Abatedouro Municipal, no valor de R$ 298 mil; além de serviços de recuperação, reparo e manutenção de creches e escolas municipais, no valor de R$ 1,1 milhão.

Neste ano, a Prefeitura de Guarabira também iniciou a construção do Mercado Público, demolindo o antigo. O mercado passará por uma obra completa, dividida em três etapas, com prazo estimado de aproximadamente 12 meses para ser concluída e um valor inicial de R$ 3,6 milhões. Em julho, a Prefeitura também iniciou obras de recuperação de vias em diversos pontos da cidade. O serviço, coordenado pela Secretaria de Infraestrutura, tem investimento de R$ 1 milhão.

Mais obras – Também estão entre as obras programadas pela Prefeitura de Guarabira a ampliação e reforma do Estádio Silvio Porto no valor de R$ 1,7 milhão; a construção do Centro do Autista com investimentos de quase R$ 3 milhões; a construção do Anfiteatro e apoio no Memorial Frei Damião no valor de R$ 4 milhões; a construção de duas novas creches em Areia Branca e no bairro do Rosário; além da reforma dos ginásios de Cachoeira dos Guedes e do Osmar de Aquino, que deve iniciar nos próximos dias.

De acordo com a prefeita Léa Toscano, a administração municipal vem trabalhando com responsabilidade, planejamento e sensibilidade, aliando desenvolvimento urbano com inclusão social. “As obras em andamento não apenas modernizam a cidade, mas também geram empregos, movimentam a economia local e garantem mais dignidade para todos os guarabirenses”, afirmou.

