Prefeitura de João Pessoa anuncia cursinho para o Enem e restaurante universitário por R$ 1

Cícero Lucena (Foto: Divulgação / Prefeitura de João Pessoa) A juventude pessoense vai contar com duas novas iniciativas da Prefeitura de João Pessoa voltadas à educação e à inclusão social. Isso porque foram anunciados um cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e também primeiro Restaurante Popular Universitário da Capital. Os projetos foram anunciados nesta sexta-feira (22) pelo prefeito Cícero Lucena. Segundo o prefeito, as inscrições para o cursinho do Enem já estão abertas e podem ser feitas por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Sobre o Restaurante Popular Universitário, Cícero adiantou que a unidade será instalada nas proximidades da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), no bairro Castelo Branco, e oferecerá refeições a preço simbólico de R$ 1, destinadas a estudantes. "Esta semana nós firmamos uma parceria com a Universidade para vagas de mestrado para professores da nossa Rede Municipal de Ensino. Agora, quero dizer que vamos seguir avançando nessa área, dando condições aos estudantes se prepararem para o Ensino Superior. Eu sou fruto da escola pública e sei bem a importância e qual é o nosso papel nessa formação", afirmou o prefeito.