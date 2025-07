Prefeitura de João Pessoa divulga esquema de trânsito na Orla no dia do show de Roberto Carlos A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) divulgou o esquema de trânsito na Orla de João Pessoa em virtude da realização... Portal Correio|Do R7 31/07/2025 - 10h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 10h37 ) twitter

(Foto: Reprodução / Instagram) A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) divulgou o esquema de trânsito na Orla de João Pessoa em virtude da realização do show do cantor Roberto Carlos, como parte da comemoração dos 440 anos da cidade, na próxima terça-feira (5). A operação começa a partir das 5h e se estende durante todo o dia, até após a finalização da apresentação. O ordenamento do trânsito será feito por 100 agentes de mobilidade, distribuídos em três turnos, além de servidores de apoio administrativo, 10 viaturas, 25 motocicletas, 6 bicicletas, 250 cones de sinalização e 30 barreiras físicas. Medida provisória regulamenta retorno da ‘Zona Azul’ no Centro de João Pessoa Etapas da operação A partir das 5h: Isolamento das áreas reservadas e proibição de estacionamento nos pontos críticos. A partir das 13h – Organização das áreas para ambulantes e ônibus; reforço das equipes nos principais pontos de circulação, carga e descarga, além de suporte às caravanas e orientação aos pedestres. A partir das 17h – Bloqueios totais nas vias próximas ao palco, para garantir segurança viária e espaço para viaturas das forças de segurança, saúde e emergência. Ruas serão bloqueadas As vias do entorno do Largo de Tambaú, como trechos da Avenida Cabo Branco, Rua Helena Meira Lima, Rua Almirante Tamandaré e adjacências, terão circulação totalmente interrompida a partir das 17h. (veja o mapa explicando as alterações no fim da matéria) Reforço na frota de ônibus As linhas 507 (Cabo Branco); 510 (Tambaú); 521 (Tambaú); 1500 e 5100 (Circulares): 5600, 5603 e 5605 vão atender ao público que desejar ir ao show. Segundo a Semob-JP, veículos extras serão colocados para reforçar a demanda e estarão circulando mediante a necessidade observada pelos agentes de mobilidade. (Semob-JP/Divulgação) Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Prefeitura de João Pessoa divulga esquema de trânsito na Orla no dia do show de Roberto Carlos apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.