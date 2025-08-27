Premiação de R$ 35 mil: inscrições para o Prêmio iCS de Economia & Clima terminam em 4 dias Pesquisadores de todo o Brasil têm só mais 4 dias para se inscrever no Prêmio iCS de Economia & Clima – Edição 2025, que premia estudos...

Pesquisadores de todo o Brasil têm só mais 4 dias para se inscrever no Prêmio iCS de Economia & Clima – Edição 2025, que premia estudos científicos já publicados sobre a relação entre mudanças climáticas e economia no país. O prazo se de inscrições se encerra no dia 29 de agosto.

A iniciativa do HUB de Economia & Clima do iCS vai distribuir R$ 35 mil entre os três melhores trabalhos: R$ 20 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil. Podem concorrer pesquisadores com título de doutorado que tenham artigos publicados entre julho de 2022 e julho de 2025 em periódicos nacionais ou internacionais, ou apresentados em eventos como os da ANPEC e do LACEA.

Serão aceitos estudos em áreas como macroeconomia e clima, custos econômicos e sociais da inação e política fiscal e incentivos verdes. A escolha dos vencedores será feita por uma comissão de especialistas, com base em critérios como relevância, rigor metodológico e impacto em políticas públicas.

O formulário de inscrição e as instruções completas estão disponíveis nos links Inscrições para o Prêmio iCS e Instruções do Prêmio iCS de Economia & Clima. Dúvidas podem ser enviadas para ics.premio@climaesociedade.org.

