Presidente da Câmara de João Pessoa sinaliza abertura de novo concurso público para a Casa

Câmara Municipal de João Pessoa (Foto: Divulgação/CMJP)

O vereador Dinho Dowsley, presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, sinalizou, nesta quinta-feira (31), a abertura de um novo concurso público. Os cargos ainda não foram divulgados.

Segundo ele, a definição do número de vagas dependerá da disponibilidade orçamentária, que ainda está sendo avaliada.

A expectativa é de que o edital do concurso seja lançado até o final de 2025, ou no início de 2026, a depender do andamento das etapas e da aprovação do orçamento necessário.

