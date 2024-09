Primeira semifinal do Canta Comigo Teen promete fortes emoções neste domingo (8)

Após uma repescagem eletrizante, os competidores disputam duas vagas em busca da vitória (Foto: RECORD/Antonio Chahestian)

No domingo anterior, o Canta Comigo Teen foi palco de uma emocionante repescagem, onde Rodrigunho e Guilherme conquistaram suas vagas na semifinal e garantiram mais uma chance de continuar sonhando com o prêmio. Agora, neste domingo (8), acontece a primeira noite de semifinal do reality musical da RECORD e o clima de tensão e expectativas cresce à medida que jovens talentos apaixonados por música sobem ao palco para disputar as últimas vagas para a grande decisão. As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio.

Com um prêmio de R$ 200 mil em jogo, os competidores terão que dar o melhor de si para emocionar os 100 jurados. Mas a tarefa não será fácil, pois a disputa que entra em sua fase final está cada vez mais acirrada e qualquer erro pode custar o sonho da vitória.

Os candidatos vão tentar impressionar os jurados com as músicas Sweet Child O’ Mine (Guns’n’Roses), Pega o Guanabara (Wesley Safadão, Alanzim Coreano), Barulho do Foguete (Zé Neto & Cristiano), Lua e Flor (Oswaldo Montenegro), No Dia que Eu Saí de Casa (Zezé di Camargo & Luciano), What’s Up (4 Non Blondes), Azul da Cor do Mar (Tim Maia) e Can’t Take My Eyes Off You (Cecília Krull).

Além disso, o jurado convidado deste final de semana é o carismático apresentador Jorge Matavel, do Balanço Geral da TV Miramar, de Moçambique. JM, como é chamado pelos fãs, é conhecido pela sua forma única e irreverente de comandar a atração. Ele integrará o painel na primeira semifinal para avaliar o desempenho dos jovens talentos.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Prepare-se para momentos de muita emoção na primeira semifinal do Canta Comigo Teen 5, que vai ao ar neste domingo, a partir das 18h, na tela da RECORD.

