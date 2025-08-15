Primo de Hytalo Santos nega fuga de influenciador e revela motivo de ida para SP
Na saída do Departamento Estadual de Investigações Criminais em São Paulo, familiares do influenciador Hytalo Santos falaram com a imprensa. Os advogados de defesa disseram que eles vão provar nos autos que as acusações não procedem e que eles são inocentes. Já Josué, primo de Hytalo ressaltou que ele e o marido não fugiram da Paraíba e que tem como comprovar que estavam de férias em São Paulo. "Eles moram na Paraíba e estavam de férias em São Paulo. Inclusive isso pode ser confrontado nas redes sociais, que infelizmente caíram, eles têm diversos amigos ,eles fazem vídeos quase que diariamente, tiveram encontro com a doutora Deolane, então eles estavam a passeio aqui." A partir de agora, Hytalo Santos deve ser encaminhado à Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, no bairro do Baixo Roger, em João Pessoa. Segundo o Secretário de Administração Penitenciária do Estado da Paraíba, João Alves, este é o destino padrão para os presos provisórios que chegam à capital paraibana, até definição judicial sobre onde permanecerão. Apesar disso, a decisão final caberá ao Poder Judiciário. Por enquanto, Hytalo e o seu companheiro permanecem detidos em São Paulo, onde serão submetidos a exame de corpo de delito e sem seguida vão passar por audiência de custódia. A transferência vai depender da determinação da Justiça paraibana, que deverá acionar a Justiça paulista. A prisão preventiva foi decretada pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux. Segundo a decisão, Hytalo e seu parceiro teriam destruído provas, como documentos, e ocultado aparelhos eletrônicos que poderiam conter informações relevantes para as investigações.
