Procon-JP notifica 101 lojas por cobrança indevida de frete na capital Uma operação do Procon-JP notificou 101 estabelecimentos comerciais em João Pessoa por realizarem cobrança indevida de frete na entrega... Portal Correio|Do R7 29/07/2025 - 15h17 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h17 )

Uma operação do Procon-JP notificou 101 estabelecimentos comerciais em João Pessoa por realizarem cobrança indevida de frete na entrega de produtos. A ação, que começou no dia 24 e foi encerrada nessa segunda-feira (28), teve como alvo lojas de móveis, eletrodomésticos e material de construção. A prática é indevida de acordo com a nova lei municipal que proíbe a cobrança de frete em compras realizadas em lojas físicas na capital. De acordo com o secretário do Procon-JP, Júnior Pires, neste primeiro momento a operação tem caráter educativo. No entanto, os estabelecimentos que insistirem na cobrança poderão ser multados. A penalidade pode chegar a dez vezes o valor do produto ou material adquirido pelo consumidor. Qualquer cidadão que identificar a cobrança indevida de frete pode denunciar a prática por meio dos canais oficiais: Telefone: 0800-083-2015

WhatsApp “Procon-JP na sua mão”: (83) 98665-0179

Instagram: @procon_jp

