Procon realiza operação contra aumento abusivo no preço da gasolina na Capital

Postos anteciparam aumento da gasolina e diesel (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP) deu início, nesta segunda-feira (11), à Operação Margem Explosiva nos postos de combustíveis da cidade.

A operação tem o intuito de combater o aumento abusivo dos preços dos combustíveis em alguns estabelecimentos, que mostraram alta de até R$ 0,40 no preço do produto, nas bombas.

A ação, que conta com apoio do Imeq-PB e da Guarda Civil Metropolitana, também inspeciona as bombas (e bico), a validade dos produtos comercializados nos postos e conveniências.

De acordo com o secretário Junior Pires, o Procon-JP está apurando irregularidades nos valores praticados nas bombas desde o final de semana. “Consideramos que um aumento de R$ 0,40 em alguns postos de um dia para outro é uma margem bem explosiva e vai direto para o bolso do consumidor que já paga caro pelo produto”, explicou.

Segundo o Procon-JP, o consumidor que queira denunciar possíveis irregularidades pode entrar em contato com o órgão através do telefone 83 3213-4702, pelo Whatsapp 83 98865-0179 ou ainda, pelo site procon.joaopessoa.pb.gov.br.

