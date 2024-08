Procurador-geral do Estado tem candidatura contestada na disputa para vaga no TJPB O procurador-geral do Estado, Fábio Andrade teve a candidatura contestada na disputa pelo cargo de desembargador do Tribunal de Justiça... Portal Correio|Do R7 14/08/2024 - 08h56 (Atualizado em 14/08/2024 - 08h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-