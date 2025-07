Professores da rede estadual de ensino paralisam atividades nesta quinta (31) em João Pessoa Os professores da rede estadual de ensino da Paraíba vão paralisar as atividades nesta quinta-feira (31) em protesto contra erros nos... Portal Correio|Do R7 30/07/2025 - 16h37 (Atualizado em 30/07/2025 - 16h37 ) twitter

Os professores da rede estadual de ensino da Paraíba vão paralisar as atividades nesta quinta-feira (31) em protesto contra erros nos salários que, segundo a categoria, vêm se repetindo há vários meses. As mobilizações devem ocorrem em João Pessoa, Campina Grande, Cuité e Cajazeiras. Em João Pessoa, o ato acontece em frente à Secretaria de Estado da Educação (SEE-PB), no bairro Jaguaribe, a partir das 9h.

Em Campina Grande, a concentração será no escritório do governo do estado, no bairro Estação Velha, também às 9h.

Na cidade de Cuité, o protesto será realizado em frente à Escola Cidadã Integral Técnica (Ecit) Orlando Venâncio dos Santos.

Na cidade de Cuité, o protesto será realizado em frente à Escola Cidadã Integral Técnica (Ecit) Orlando Venâncio dos Santos.

Já em Cajazeiras, os professores se reúnem na sede do Sintep-PB, às 8h. A paralisação foi decidida na assembleia no dia 11 de julho, com um indicativo de protesto estadual caso os erros nos pagamentos não fossem resolvidos até a folha de julho. De acordo com o diretor do Sintep-PB e professor, Felipe Baunilha, a situação tem se agravado ainda mais "Desde de 2022, os professores vêm convivendo com erros constantes. Mas, até o momento, não passavam de 100, 150, no universo de 20 mil professores. No mês passado, tivemos mais de 1,4 mil professores com erros nos pagamentos. Trabalharam o mês inteiro e não receberam corretamente o seu trabalho. Novamente, este mês, nós já estamos fazendo levantamento e temos mais de 400 erros de pagamentos". Segundo ele, o principal pedido é que os erros sejam corrigidos de forma definitiva. "O pagamento em folha extra desses erros dos salários, para que seja corrigido definitivamente". Além da regularização dos pagamentos, os professores também cobram o cumprimento integral do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) e a entrega de mais de 1,6 mil computadores prometidos pelo Programa Paulo Freire – Conectando Saberes, referente ao ano de 2024.