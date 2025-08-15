Público escolhe “Galo da Manhã” como mascote oficial do Correio Manhã O público do Correio Manhã, da TV Correio, elegeu o nome do novo mascote do programa: Galo da Manhã. O anúncio foi feito ao vivo nesta... Portal Correio|Do R7 15/08/2025 - 17h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O público do Correio Manhã, da TV Correio, elegeu o nome do novo mascote do programa: Galo da Manhã. O anúncio foi feito ao vivo nesta sexta-feira (15), durante a edição do programa, celebrando o resultado da votação realizada no Instagram oficial da emissora. A ação envolveu quatro opções criativas — Pé-de-Pano, Galo Xote, Galinildo e Galo da Manhã — e mobilizou telespectadores e seguidores das redes sociais, que participaram comentando suas escolhas, que contabilizaram mais de 68% dos votos para a opção vencedora. Entre os que apostaram no nome vencedor, foi realizado o sorteio de uma cafeteira e uma cesta de café da manhã. A ganhadora foi a telespectadora Joice Almeida, que receberá os prêmios na próxima segunda-feira (18), com registro especial para o público. O “Galo da Manhã” promete trazer ainda mais leveza e bom humor para as manhãs da TV Correio, tornando-se um símbolo carismático da atração. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Público escolhe “Galo da Manhã” como mascote oficial do Correio Manhã apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.