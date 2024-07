Público prestigia encerramento da Brasil Mostra Brasil, que já começa a preparar a edição de 30 anos

‌



A+

A-

(Foto: Reprodução / Divulgação) A edição de 30 anos da Multifeira Brasil Mostra Brasil já começou a ser preparada e vai acontecer de 4 a 13 de julho de 2025, em João Pessoa (PB). A informação foi dada pelo diretor geral do evento, Wilson Martinez, que celebrou neste domingo o sucesso de mais um evento na Capital Paraibana. Segundo Martinez, 95 mil pessoas passaram pela 29ª BMB ao longo dos dez dias. “Estamos felizes com as parcerias que construímos, o patrocínio da Caixa Econômica Federal no Salão Imobiliário e a confirmação de muitos expositores na Multifeira de Natal em agosto”, revelou. Entre os expositores confirmados para Natal-RN está a empresária Ana Joceline, da Lojas Vime. Presente há 15 anos da Multifeira, ela terminou a jornada mais uma vez satisfeita. “O saldo foi positivo e vamos para Natal”. O empresário Fernando Filho, da Sono Colchões, também vai estar presente em Natal, através de loja parceiras, fornecendo colchões da mais alta qualidade. “Por aqui foi positiva a nossa participação e sempre ficamos na expectativa de um pós feira de muito retorno e vendas”. Parcerias renovadas O último dia de evento também foi um momento de celebração e renovação das parcerias. No estande do Creci-PB, todos os representantes de imobiliárias e construtoras receberam certificados de participação no II Salão Imobiliário da BMB. O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Ubirajara Marques, agradeceu a todos que estiveram juntos no projeto. “Estaremos juntos novamente em 2025. É muito importante essa fusão, esse envolvimento de todos”. Martinez também pontuou o crescimento do Salão Imobiliário esse ano em relação ao anterior. “Queremos crescer mais. Vamos ficar juntos e atrair um público cada vez mais específico, aproveitando o crescimento desse setor”. Negócios femininos Entre os pequenos negócios da BMB 2024, estandes de maquiagem e cosméticos, papelaria, além de joias e bijouterias foram predominantes nos corredores. O setor que agregou os 34 negócios femininos ligados à Associação das Mulheres Empreendedoras (AME-PB) também se destacou. “Foi muito bom. A gente conseguiu sentir uma receptividade maior das pessoas já no pórtico de entrada da 8ª Feira da Mulher Empreendedora. Claramente, movimentamos essa área”, avaliou Fany Miranda, presidente da AME-PB. Segundo Fany, chegou a hora de pensar na participação na BMB em Natal. “Lá, faremos a II Feira da Mulher Empreendedora e, ano que vem, vamos estar nos 30 anos da BMB em João Pessoa”, confirmou. O post Público prestigia encerramento da Brasil Mostra Brasil, que já começa a preparar a edição de 30 anos apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.