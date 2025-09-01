Putin tenta recrutar civis ucranianos com HIV e hepatite para lutar na guerra O presidente russo Vladimir Putin está recrutando civis ucranianos infectados com HIV, hepatite e outras doenças em territórios ocupados... Portal Correio|Do R7 01/09/2025 - 14h57 (Atualizado em 01/09/2025 - 14h57 ) twitter

O presidente russo Vladimir Putin está recrutando civis ucranianos infectados com HIV, hepatite e outras doenças em territórios ocupados para enviá-los à linha de frente da guerra, oferecendo tratamento médico como incentivo. As informações são do jornal The Kyiv Independent. O Kremlin não se posicionou sobre as acusações. Relatos indicam que desde o início da invasão em 2022, os casos de HIV entre soldados russos dispararam, aumentando 13 vezes no primeiro ano e 20 vezes até o final de 2023, segundo relatório da Carnegie Politika. No território ucraniano ocupado, cartazes em centros de recrutamento afirmam que o alistamento é a “última chance” para pacientes com HIV, informou o jornal. Especialistas afirmam que o acesso à assistência médica está sendo restringido a civis sem passaporte russo, pressionando-os a se alistarem. Após o recrutamento, os alistados recebem pouca ou nenhuma assistência e são enviados para unidades de ataque na linha de frente. “Eles não têm interesse em tratar as pessoas ou criar condições para deter a epidemia”, disse Vira Yastrebova, diretora do Eastern Human Rights Group, ao Kyiv Independent. Ela afirmou que o objetivo é simplesmente jogar os infectados na linha de fogo. A jornalista russa exilada Olga Romanova acrescentou que “Putin, inclusive por meio desta guerra, está resolvendo o problema de se livrar do excesso de pessoas. E é exatamente esse descarte. É mais fácil para todos se eles forem mortos lá — ninguém notará a diferença”. Forças ucranianas capturaram soldados russos usando pulseiras vermelhas e brancas, identificando os infectados com HIV e hepatite recrutados em prisões russas. Dos 250 mil soldados recrutados de prisões, cerca de 40% estavam infectados com doenças graves, segundo a reportagem. “Na verdade, eles são usados como bucha de canhão e como arma. Eles foram enviados para a batalha justamente porque são soropositivos e, na visão da Rússia, não têm valor como seres humanos”, afirmou Iryna Yakovets, consultora jurídica da organização ucraniana 100% Life. Perguntas e Respostas Qual é a estratégia de recrutamento do presidente russo Vladimir Putin? O presidente russo Vladimir Putin está recrutando civis ucranianos infectados com HIV, hepatite e outras doenças em territórios ocupados para enviá-los à linha de frente da guerra, oferecendo tratamento médico como incentivo. Como o Kremlin reagiu a essas acusações? O Kremlin não se posicionou sobre as acusações de recrutamento de civis doentes. Quais são os dados sobre o aumento de casos de HIV entre soldados russos? Desde o início da invasão em 2022, os casos de HIV entre soldados russos aumentaram 13 vezes no primeiro ano e 20 vezes até o final de 2023, segundo um relatório da Carnegie Politika. O que os cartazes em centros de recrutamento afirmam? Os cartazes em centros de recrutamento no território ucraniano ocupado afirmam que o alistamento é a “última chance” para pacientes com HIV. Como a assistência médica está sendo tratada para os civis recrutados? Especialistas afirmam que o acesso à assistência médica está sendo restringido a civis sem passaporte russo, pressionando-os a se alistarem. Após o recrutamento, os alistados recebem pouca ou nenhuma assistência e são enviados para unidades de ataque na linha de frente. Qual é a opinião de Vira Yastrebova sobre essa situação? Vira Yastrebova, diretora do Eastern Human Rights Group, afirmou que o objetivo é simplesmente jogar os infectados na linha de fogo, sem interesse em tratar as pessoas ou criar condições para deter a epidemia. O que a jornalista russa exilada Olga Romanova disse sobre a situação? Olga Romanova afirmou que Putin, por meio desta guerra, está resolvendo o problema de se livrar do excesso de pessoas, considerando esse processo como um descarte, onde é mais fácil se eles forem mortos na guerra. O que as forças ucranianas descobriram sobre os soldados russos recrutados? Forças ucranianas capturaram soldados russos usando pulseiras vermelhas e brancas, que identificam os infectados com HIV e hepatite recrutados em prisões russas. Dos 250 mil soldados recrutados de prisões, cerca de 40% estavam infectados com doenças graves. Como Iryna Yakovets descreveu o uso desses soldados na guerra? Iryna Yakovets, consultora jurídica da organização ucraniana 100% Life, afirmou que esses soldados são usados como “bucha de canhão” e como arma, enviados para a batalha justamente porque são soropositivos e, na visão da Rússia, não têm valor como seres humanos. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Putin tenta recrutar civis ucranianos com HIV e hepatite para lutar na guerra apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.