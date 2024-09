Queda de energia deixa semáforos apagados, em João Pessoa Uma queda de energia, na tarde desta quarta-feira (11), deixou vários semáforos apagados em João Pessoa. De acordo com a Superintendência... Portal Correio|Do R7 11/09/2024 - 15h42 (Atualizado em 11/09/2024 - 15h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-