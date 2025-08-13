Rafaela Camaraense foi responsável pelo 1° Plano de Políticas Públicas para a Juventude da Paraíba O Censo Demográfico do IBGE aponta que 25,24% da população paraibana é formada por pessoas com idades entre 15 e 29 anos. Neste Dia... Portal Correio|Do R7 13/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h38 ) twitter

O Censo Demográfico do IBGE aponta que 25,24% da população paraibana é formada por pessoas com idades entre 15 e 29 anos. Neste Dia Internacional da Juventude (12 de agosto), a secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Paraíba, Rafaela Camaraense, reforça a importância de manter a juventude no centro das políticas públicas e lembra sua trajetória dedicada à causa. À frente da Secretaria Executiva da Juventude, Rafaela foi a responsável pela elaboração do 1° Plano Estadual Decenal de Políticas Públicas para a Juventude da Paraíba (2022-2032), aprovado e transformado em lei. O documento, construído com a participação de mais de 4 mil jovens de todas as regiões do estado, orienta as ações do poder público e da sociedade para pessoas de 15 a 29 anos, alinhado ao Estatuto da Juventude (Lei 12.852/2013). “Este plano é mais que um documento; é um compromisso firmado com toda a juventude paraibana, para que suas demandas e sonhos estejam no centro das decisões por uma década inteira”, destacou Rafaela. Ainda na área, ela foi responsável pelo Plano de Enfrentamento às Violências contra as Juventudes, pela criação do Dia de Enfrentamento às Violências contra as Juventudes e pelo Prêmio de Juventude Neto Borges, reconhecendo iniciativas e talentos jovens. Quando deputada estadual, Rafaela presidiu a Frente Parlamentar de Enfrentamento às Drogas e Defesa da Juventude na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) e apresentou um manifesto pela saúde mental dos jovens, propondo a criação de uma Comissão Estadual de Atenção à Saúde da Juventude e programas estaduais voltados à saúde mental. “Debater juventude sempre foi prioridade na minha vida pública. Cada ação, cada projeto que propusemos, veio da escuta ativa das demandas que ouvi ao longo da minha trajetória”, ressaltou. Atualmente, na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), Rafaela segue envolvendo os jovens nas pautas ambientais por meio do Programa AJA (Agente Jovem Ambiental), que forma e incentiva jovens a serem protagonistas da preservação ambiental na Paraíba. Para ela, juventude e meio ambiente caminham juntos. “Se queremos um futuro sustentável, precisamos colocar os jovens no centro desse processo. Eles são a força transformadora capaz de mudar realidades e inspirar novas formas de cuidar do nosso planeta”, afirmou. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp O post Rafaela Camaraense foi responsável pelo 1° Plano de Políticas Públicas para a Juventude da Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.